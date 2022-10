Thiago Motta: “Il Napoli è una grande squadra, ma abbiamo lavorato bene. Arnautovic? Difficile…”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza in vista della sfida di Napoli. Ecco le sue parole:

“Abbiamo lavorato su tutto per affrontare al massimo la prossima sfida contro il Napoli”.

Quanto è replicabile quanto fatto contro il Napoli l’anno scorso quando allenava lo Spezia?

“Il passato è passato, ora penso al Bologna”.



Arnautovic come sta? “Oggi non si è allenato, abbiamo ancora domani per valutarlo ma ha ancora molto male alla schiena. Ad oggi è più probabile il suo forfait…”.



Posch a destra? “Lo ha già fatto in carriera e può essere un’opzione. E’ preparato sia in fase di copertura che in fase offensiva”.

Kvaratskhelia? “Il Napoli non ha solo lui, ha tanti giocatori forti. Li affronteremo come abbiamo fatto con tutte le altre squadre fino a questo momento, con strategia. Il Napoli è una grande squadra allenata da un grande mister”.