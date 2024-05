Cannavaro in conferenza stampa: “Non siamo ancora morti, ma dobbiamo avere più coraggio”

Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il pari con il Napoli: “Sicuramente devo cercare di utilizzare tutti e gestirli tutti i calciatori. Quando preparo le partite cerco di fare delle cose, ma questo è un punto che ci da tanto e che dobbiamo continuare a lavorare così. Sulla gestione della palla dobbiamo lavorare ancora e dobbiamo avere più coraggio. Questo punto ci dà la consapevolezza che non siamo ancora morti. Il Napoli ha fatto una partita seria e questo punto ci dà grande morale. C’era tanta paura e non è facile toglierla in 10 giorni. Questo punto ci dà la consapevolezza è la strada giusta. Pereyra su porta dietro un problema al ginocchio, per questo non l’ho rischiato. Ho trovato gente positiva e consapevole che fino alla fine ci giochiamo tutto. Spero che Success sia più tranquillo dopo il gol. Ora devo essere bravo io a gestirli. Noi dobbiamo portare gente in attacco e non possiamo sperare che solo uno lotti. Quando mi metto lì a cercare le possibilità, le devo pensare tutte e due attaccanti possono essere una soluzione. Sono cresciuto con la marcatura a uomo, ma abbiamo dovuto cambiare, visto anche i punti persi. I ragazzi sono stati bravi oggi. Non devo avere paura ad utilizzare i miei calciatori, tutti sono importanti e da qui alla fine ho bisogno di tutti. Ora dobbiamo pensare a fare quanti e più punti possibili. Abbiamo i giorni per preparare bene la prossima partita. Sono stato sempre tifoso del Napoli e giocare contro non è mai stato facile”.