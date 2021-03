Una nuova avventura in Europa sta per cominciare per Marek Hamsik, che recentemente ha rescisso il contratto con il Dalian Yifang. Dopo l’esperienza in Cina, l’ex capitano del Napoli tornerà nel Vecchio Continente e lunedì sosterrà le visite mediche con gli svedesi del Goteborg. Il motivo, scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, è che il centrocampista vuole ritrovare la giusta condizione fisica in vista dell’Europeo, dove sarà chiamato a guidare la sua Slovacchia da capitano.