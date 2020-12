CdM – Napoli, complicazioni sull’infortunio di Osimhen: danni a tre nervi del braccio

Dopo aver rimediato una lussazione alla spalla destra in una partita con la Nazionale nigeriana, Victor Osimhen è ancora fermo ai box dopo aver saltato ben 6 partite con gli azzurri.

Un infortunio che all’inizio poteva sembrare nulla di grave e far star fuori il bomber al massimo un paio di settimane, ha poi avuto delle complicazioni con danni a tre nervi del braccio. Il percorso di riabilitazione procede lentamente ma con grandi risultati ogni giorno. Il rientro in gruppo è previsto per gennaio 2021, prima per una porzione di allenamento e poi per una seduta intera. L’obiettivo del Napoli è averlo al massimo della forma per metà gennaio, quando gli azzurri dovranno affrontare la Juventus in finale di Supercoppa italiana.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno