Oggi alle 15:00 il Napoli scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria. L’obiettivo degli azzurri è trovare la terza vittoria consecutiva in Serie A dopo il doppio 4-0 contro Roma e Crotone. Nel mezzo, due pareggi in Europa League contro AZ Alkmaar e Real Sociedad, che sono valsi il primo posto nel girone e la conseguente qualificazione ai sedicesimi di finale. Previsti cinque cambi per Gattuso nelle probabili formazioni di IamNaples.it. Napoli-Sampdoria sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna.

Napoli-Sampdoria, la scheda dell’arbitro La Penna

Federico La Penna è un arbitro della sezione di Roma, non ancora nominato arbitro internazionale. La squadra che ha diretto più volte in carriera è il Napoli: oggi infatti sarà l’ottava volta -coi partenopei che staccheranno l’Atalanta a sette-, dove sono arrivate cinque vittorie e due pareggi. Due di queste vittorie proprio contro la Sampdoria: un 2-0 del settembre 2019 e un 2-4 del febbraio di quest’anno. Nei sei precedenti con i blucerchiati, invece, solo una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Real Sociedad, arbitra Grinfeld: un israeliano al Maradona

Nel corso della sua -seppur breve- carriera in Serie A, La Penna ha la media di: 4,2 ammonizioni a partita; un’espulsione ogni 5 partite; un rigore fischiato ogni 3 match. Tuttavia, questa stagione ha iniziato con un po’ di nervosismo in più. Sono infatti arrivate ben 25 ammonizioni, 2 cartellini rossi e 4 rigori fischiati in 5 partite. Una media spaventosamente alta. Sicuramente l’utilizzo dei cartellini potrebbe condizionare Napoli-Sampdoria.

Nico Bastone