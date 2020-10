CdS – Dal Napoli nessuna polemica: Gattuso e la squadra volevano fortemente giocare la partita

Alla sentenza del Giudice Sportivo, la SSC Napoli non ha battuto ciglio. Un comunicato di poche righe in cui si dice fiduciosa nella giustizia. Forse perché questo verdetto in casa azzurra era già stato previsto.

In merito alla reazione del Napoli, il Corriere dello Sport scrive: “Nessuna polemica firmata Napoli. Nessuna reazione diretta del presidente De Laurentiis, del ds Giuntoli o di Gattuso: bocche cucite e appena un cinguettio. A proposito di Rino: per lui e per la squadra l’impossibilità di sfidare la Juve rappresentò una delusione vera, c’è da scommettere che quella partita l’avrebbero voluta giocare tutti”.