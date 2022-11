CdS – Il prezzo di Osimhne e Kvara è salito alle stelle ma il Napoli non intende cederli

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sul valore di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, attaccanti del Napoli: “Il valore dei due cartellini è schizzato alle stelle rispetto alla valutazione iniziale prima di questo campionato. Se nell’ultima finestra di calciomercato si parlava di una valutazione di 100 milioni per Osimhen, oggi quel valore è aumentato. Per Kvara invece oggi servirebbero non meno di 100 milioni per provare a sedersi con De Laurentiis a parlarne. Si tratterebbe, lo precisiamo è un’ipotesi ed il Napoli non vuole cedere nessuno dei due, di due plusvalenze monstre qualora si concretizzassero le due cessioni”.