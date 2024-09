Antonio Conte ha concesso giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria sul Parma ma Romelu Lukaku non ha alcuna intenzione di fermarsi. Come riporta il Corriere dello Sport il giocatore sarà in campo oggi e domani a Castel Volturno per allenarsi da solo e prepararsi al meglio in vista del ritorno in campo, al rientro dalla sosta.

Lukaku è già entrato nel mondo Napoli e dopo Parma vuole continuare a stupire.