Il Mattino: “Kvara ha accettato il rinnovo, le cifre e le novità sulla clausola”

L’edizione odierna de Il Mattino scrive di un accordo raggiunto tra il Napoli ed il georgiano per il rinnovo del contratto

“La lunga attesa di Kvaratskhelia pure è al capolinea: la missione tedesca di De Laurentiis, in pieno Europeo, ha prodotto i frutti attesi”. L’edizione odierna de Il Mattino scrive di un accordo raggiunto tra il Napoli ed il georgiano per il rinnovo del contratto: “C’era una proposta di rinnovo, importante, che Jugeli e il papà della stella di Tblisi hanno valutato a lungo. D’altronde, l’alternativa era quella di restare a giocare a Napoli con lo stipendio dell’inizio della sua avventura in azzurro.

Più o meno 5 milioni, compresi i bonus. Senza clausola rescissoria. Hanno accettato. Ma Kvara, da poco papà, ha fatto intendere che lo stipendio non gli importa nulla: puntualmente tra i migliori in queste prime tre gare di campionato, anche a Verona il Napoli è andato a fondo solo dopo il suo ko. Non è una coincidenza. Conte lo ha fatto rinascere, convincendolo a spostarsi nei due dietro la prima punta, in una posizione più centrale con licenza di allargarsi sull’esterno, acquistando in questo modo maggiore imprevedibilità”.

a cura di Tommaso Parrella