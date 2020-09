CdS – Maksimovic, il rinnovo torna possibilità concreta: la situazione

Secondo quanto spiega Corriere dello Sport di oggi, Nikola Maksimovic potrebbe effettivamente rinnovare il contratto con il Napoli. Non necessariamente, infatti, ci potrebbero essere meccanicamente arrivi in luogo di partenze nel calciomercato del Napoli. In caso di eventuale cessione di Koulibaly, infatti, potrebbe essere un’automatica e immediata promozione a titolare per lo stesso giocatore serbo.

A questo punto, il rinnovo del serbo non è più diventato un ostacolo insormontabile ma anzi una possibilità di nuovo concreta. Maksimovic ha molto mercato ma non vorrebbe lasciare Napoli ed è stato, nel periodo post lockdown, uno dei migliori in casa azzurra. Gattuso lo stima molto e, di conseguenza, non è da escludere che si torni a parlare presto di rinnovo con il forte difensore.