CdS – Napoli, Anguissa proverà a rientrare contro i Rangers

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle condizioni del centrocampista azzurro Andrè Frank Zambo Anguissa: “L’obiettivo di Anguissa è la convocazione per la gara contro i Rangers. La mancata convocazione del centrocampista per Roma è stata decisa a scopo anche precauzionale. Nessuno vuole correre rischi alla luce di un calendario così fitto fino alla sosta per il Mondiale in Qatar. Lo staff medico del Napoli ha ritenuto quindi che Anguissa non fosse clinicamente ancora pronto per essere a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di questa sera allo stadio Olimpico di Roma. Si proverà a recuperare il centrocampista per la partita di Champions League contro i Glasgow Rangers di mercoledì prossimo”.