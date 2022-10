TMW – Mathias Olivera dovrebbe giocare anche per difendersi meglio sulle palle inattive

Tra il Napoli e l’undicesima vittoria consecutiva in stagione (centrata solo una volta nella storia azzurra, nell’86) c’è l’ostacolo la Roma. Luciano Spalletti ritrova il suo passato nell’ennesimo crocevia stagionale dopo che la scorsa stagione Mourinho con due pareggi all’andata fermò la striscia di otto vittorie di fila in campionato ed al ritorno azzerò le residue speranze Scudetto dei partenopei. “Dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare noi, non all’avversario, ed andare a mettere in campo le nostre qualità come fatto finora”, il messaggio ricorrente di Spalletti in conferenza stampa col focus rivolto solo alla sua squadra e non alle possibili contromosse di Mourinho. Il Napoli si gioca la vetta del campionato ed il vantaggio sulle rivali mentre la Roma con una vittoria può agguantare gli azzurri e con un ko vederli scappare a sette punti: “Nella vita per essere forti o sei sicuro di te stesso o non lo sei, in mezzo c’è il nulla e servirà sicurezza in ciò che sappiamo fare. Loro difensivi? Faranno densità in alcuni momenti – l’analisi di Spalletti sui giallorossi – e senza spazi è più difficile fare inserimenti, ma fa parte del nostro percorso saper affrontare una squadra così. Incidono molto sui risultati con i calci piazzati, dipenderà quanti gliene concedi e se tieni palla è più difficile subire palle inattive. Faremo valutazioni corrette sull’essere il Napoli, senza snaturarci”, il riferimento alle possibili scelte di formazione.

Fonte: Tuttomercatoweb.com