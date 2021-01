CdS – Napoli, continua la ricerca al terzino sinistro: Emerson Palmieri in pole. I dettagli

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe pensare di muoversi in entrata anche in questa finestra di mercato. Giuntoli si muove alla ricerca del terzino sinistro tanto desiderato, ma al momento è tutto in stand-by causa l’abbondanza di terzini e i casi irrisolti di Malcuit e Ghoulam.

Il Francese non fa più parte del progetto tecnico del Napoli ed è pronto a cambiare casacca. Fiorentina e Parma sono su di lui. Mentre per l’algerino sembra non esserci più spazio e l’arrivo di un terzino sinistro potrebbe avvenire proprio a suo discapito.

Emerson Palmieri e Junior Firpo del Barcellona sono le piste più calde al momento, con i quali si sta pensando di intavolare una trattativa in stile Bakayoko.