Udinese-Napoli, arbitra Pasqua: la scheda dell’arbitro di Nocera Inferiore

Questo pomeriggio il Napoli scenderà in campo in trasferta contro l’Udinese. I partenopei dovranno per forza di cose tornare alla vittoria, dopo il passo falso interno con lo Spezia di mercoledì scorso, per non perdere il treno Champions vista anche la vittoria dell’Atalanta. Gattuso ha recuperato Koulibaly, Demme e Mertens. Tre rientri importantissimi in vista soprattutto dei prossimi impegni, che vedranno il Napoli impegnato anche in Coppa Italia mercoledì con l’Empoli e il 20 gennaio contro la Juventus in Supercoppa. La partita è stata affidata all’arbitro Fabrizio Pasqua, nativo di Nocera Inferiore ma della sezione di Tivoli.

Udinese-Napoli, la scheda dell’arbitro Pasqua

Fabrizio Pasqua è un arbitro che non è stato ancora nominato internazionale. Ha diretto sette gare del Napoli in totale, dove gli azzurri hanno collezionato quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. Otto invece gli incroci con l’Udinese, dove i friulani hanno raccolto cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il fischietto di Tivoli ha già arbitrato una partita del Napoli in stagione: si tratta della vittoria esterna contro il Bologna, arrivata per 0-1 grazie alla rete di Victor Osimhen.

Nella stagione corrente, Pasqua ha diretto 7 partite in Serie A finora: la media delle ammonizioni è di 3,5 a partita, mentre quella dei rossi è quasi di 1 ogni 3 partite, stessa cosa per i rigori. Nella sua carriera in A, invece, il dato delle ammonizioni scende a 3,4 mentre quello delle espulsioni è quasi di 1 ogni 10 gare. Insomma, si tratta di un arbitro che cerca di tenere i cartellini nel taschino il meno possibile, cercando più il dialogo coi calciatori.