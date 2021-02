CdS – Napoli, Gattuso in emergenza contro il Granada: ecco la situazione

Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli con Gattuso che si trova in emergenza totale. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, alla lista degli infortunati si aggiungono anche Lozano e Ospina. I due sono attesi in giornata a Castel Volturno per effettuare ulteriori esami strumentali. In attesa dei loro risultati la lista degli indisponibili per la sfida di giovedì contro il Granada, match valido per i sedicesimi di Europa League, potrebbe salire a otto. Assenza pesanti che potrebbe condizionare fortemente i prossimi impegni degli azzurri