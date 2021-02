CdS – Napoli, ora tocca ad Osimhen: l’obbiettivo è tornare al goal che manca ormai da tempo

Nonostante non abbia ancora trovato il top della condizione, Victor Osimhen sembra star meglio ed è pronto a dare battaglia sul campo insieme ai compagni. Dopo tutti gli infortuni, il bomber nigeriano è l’unico centravanti a disposizione di Gattuso ed è pronto a guidare l’attacco azzurro nella trasferta di stasera a Granada. Per lui non è stato un periodo molto semplice, soprattutto per le voci circolate sul suo conto in merito alla variante Covid B 1.525, ma in passato ha già dimostrato di potersi caricare tutto sulle spalle e guardare avanti. Adesso è il suo momento ed è ora di tornare al goal, che manca ormai dall’8 novembre scorso. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.