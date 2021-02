Gazzetta – Granada, Rui Silva: “Contro il Napoli sarà difficile, ma noi non ci spaventiamo”

L’estremo difensore del Granada, Rui Silva, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito al match di stasera contro il Napoli, valevole per i sedicesimi di andata di Europa League. Ecco le sue parole:

“Sarà una partita difficile contro una grande squadra. Un club pieno di storia che noi affrontiamo con rispetto e determinazione. Ostacolo di grandi dimensioni, però in Liga siamo abituati a giocare contro squadre altrettanto forti e di qualità paragonabile a quella del Napoli. Sabato abbiamo affrontato l’Atletico, uno dei migliori club del mondo, e abbiamo lottato bene. Una sfida che ci è servita per prepararci per ciò che ci aspetta col Napoli, abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di poter competere”.

SUL GRANADA – “Siamo umili, è la prima volta che il club gioca l’Europa League e il fatto di aver superato un gruppo non semplice ci da forza. Siamo una squadra che supera ostacoli, e il Napoli è il prossimo. Gattuso favorito? Beh, se guardiamo, a storia, tradizione, esperienza europea e nomi, senz’altro. Ma noi non ci spaventiamo né ci tiriamo indietro. Sono mesi che lottiamo contro grandi squadre. A volte perdiamo, altre vinciamo, ma competiamo sempre. Siamo una piccola squadra appena apparsa in Europa, le difficoltà di questa sfida ci risultano evidenti ma non importa, proveremo a superarle. E sempre godendoci il momento”.