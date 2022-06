Indiscrezione del Corriere dello Sport di questa mattina. Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha poche pretese, una di queste è sull’incedibilità di Kalidou Koulibaly. Sul senegalese il tecnico è pronto allo scontro in quanto lo considera uno dei pilastri della sua squadra. Stessa cosa per Fabian Ruiz, anche qui il tecnico non gradirebbe una “punizione” alla Milik. Se non rinnova non è un problema del tecnico, ma non deve essere messo fuori rosa per beghe societarie.