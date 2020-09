Cm.it – Agente Deulofeu: “Napoli è una possibilità. Gli piacerebbe tornare in Italia”

Gerard Deulofeu è il nome nuovo per l’attacco del Napoli. L’ala spagnola è di proprietà del Watford, retrocesso in Championship. La volontà del ragazzo di tornare in un campionato competitivo e gli ottimi rapporti tra Pozzo e ADL possono favorire la trattativa. Il Napoli ha infatti accantonato Under, ed è alla ricerca di un esterno a basso costo: Deulofeu. Ai microfoni di Calciomercato.it è intervenuto Alberto Botines, agente del giocatore e ha confermato la possibilità di questo trasferimento: “Napoli è una possibilità per Deulofeu, sì. A lui piacerebbe tantissimo tornare in Italia e vestire la maglia azzurra”. Dopo l’esperienza al Milan, il classe ’94 potrebbe tornare in Italia con un prestito, stavolta per vestire la maglia azzurra.