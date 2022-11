Coppa Italia Primavera, Napoli-Reggina 1-0: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli, dopo aver eliminato la Salernitana, supera anche l’ostacolo Reggina e si guadagna gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus in trasferta. Ha deciso un gol di Alastuey, favorito anche dalla deviazione di Saba. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 7: Compie due parate, l’ultima è bella e importante, al 94′ spedisce sul palo un tiro di Attici.

PONTILLO 6,5: Partita complessivamente attenta, una leggerezza in coppia con Alastuey che da il via libera alla ripartenza della Reggina conclusa con il tiro di Latella parato da Turi.

NOSEGBE 6: Attento, preciso nelle chiusure, può far meglio nell’impostazione del gioco.

D’AVINO 6,5: Buona gara, tanti interventi positivi anche nel gioco aereo, può far meglio nella gestione delle uscite, contro avversari più validi avrebbero potuto creare qualche problema.

MARCHISANO 6,5: Non è ancora al meglio della condizione, sta recuperando dopo un lungo stop. Si propone con discreta frequenza, al 30′ impegna Lagonigro con un tiro dalla distanza, nella ripresa dopo la traversa di Giannini al 57′ soltanto l’opposizione di un avversario gli nega il gol. (Dal 74′ Boni 6: Entra con buona applicazione e produce anche qualche spunto)

LETTERA 6: Complessivamente in crescita rispetto alle altre prestazioni, rimedia un cartellino giallo evitabile. (Dall’80’ Mutanda s.v.: Meno di un quarto d’ora per lui, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

ALASTUEY 7: Fa tutto ciò che è nei suoi mezzi per vincere la partita, le imbucate per Giannini nel primo tempo, l’inserimento con colpo di testa parato da Lagonigro ad inizio ripresa e poi il gol con l’ausilio della deviazione di Saba.

GIANNINI 7,5: Nettamente il migliore in campo, determina tantissimo sulla sua corsia, colpisce una traversa, produce tanti cross per i compagni.

SAHLI 6: Frustalupi gli chiede di agire tra le linee, non è ancora in condizione e fa fatica a fare questo lavoro da raccordo.

RUSSO 6: Produce qualche buono spunto, ne può fare di più, ha qualità nei piazzati.

PESCE 6: Si muove tanto, cerca la zampata vincente che non arriva. Apprezzabile lo spirito di sacrificio, a livello tecnico in certi movimenti può far meglio.

FRUSTALUPI 6,5: Missione compiuta, rispetto all’anno scorso il Napoli fa un po’ di strada anche in Coppa Italia. La squadra passa il turno con gol di Alastuey, sotto il profilo del gioco e del ritmo si può far meglio ma è apprezzabile il modo in cui il Napoli è stato dentro la partita, accelerando nella ripresa fino al gol. C’è da riflettere sui due pericoli vissuti sull’1-0, vanno evitati ma ci può stare. L’obiettivo è ora chiudere bene la prima parte della stagione domenica contro la Sampdoria.

A cura di Ciro Troise