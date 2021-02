Corriere della Sera – Napoli troppo passivo: Lozano l’unico a non arrendersi mai

Dopo il l’ennesima sconfitta in stagione per il Napoli, gli azzurri possono dire addio al primo obiettivo della stagione: la Coppa Italia. Secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera, ieri il Napoli è stato colpevole di essere sceso in campo il primo tempo con un atteggiamento troppo passivo. I venti minuti giocati nel secondo tempo, in cui gli azzurri sono entrati in campo con un piglio diverso, non sono bastati a rimettere in sesto la gara.Il goal del 2-1 avvenuto grazie al solito Lozano, è l’emblema dell’unico uomo rimasto in un deserto di rassegnazione.