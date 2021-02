Lega Serie A, nessun provvedimento dal Giudice Sportivo per Conte e Agnelli: ecco il verdetto

Il giorno dopo la conclusione delle semifinali di Coppa Italia, il giudice sportivo ha optato per la decisione di non prendere alcun provvedimento nei confronti di Antonio Conte e Andrea Agnelli. I due sono stati protagonisti di un duro scontro al termine della partita tra Juve e Inter, che però non ha visto nessuna conseguenza. Le uniche due sanzioni riguardanti il match sono per Marcelo Brozovic e Alex Sandro, dove quest’ultimo salterà la finale di Coppa Italia in programma il 19 maggio contro l’Atalanta.