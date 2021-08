Inizia oggi il campionato di calcio e vi sono come di consueto le griglie di mercato.

Come riporta La Stampa la Juventus è la grande favorita per la vittoria finale con il ritorno di Allegri visto come il principale acquisto. Dietro l’Atalanta, già consolidata come realtà e pronta a stupire. Inter solo al terzo posto dopo il cambio tecnico e le ultime cessioni, subito dietro il Milan mentre più defilate il Napoli e le romane che sembrano al momento sfavorite nella lotta Champions.