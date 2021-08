IN CASA DELL’AVVERSARIO – La ‘cenerentola’ Venezia debutta al Maradona

Dopo mesi di astinenza torna finalmente la Serie A! Il Napoli riparte con il nuovo tecnico Luciano Spalletti, con poche (quasi nessuna) facce nuove ed un nuovo progetto con l’obiettivo Champions League nel mirino. Allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ debutta il Venezia di Paolo Zanetti, sorpresa lo scorso anno in Serie B ed autentica ‘cenerentola’ del nostro campionato. Tanti acquisti e l’obiettivo salvezza come priorità, con il campionato torna la nostra consueta rubrica ‘In Casa dell’Avversario e stavolta analizziamo il VENEZIA.

CAMMINO = Si riparte ovviamente da zero per entrambe le squadre, i veneti dopo un breve precampionato hanno già effettuato la prima gara ufficiale in Coppa Italia contro il Frosinone, tanta fatica ed una qualificazione raggiunta solo ai calci di rigore.

PROBABILE FORMAZIONE = Diversi nuovi acquisti, tante novità ed una formazione ancora tutta da comprendere. Questo è il Venezia la cui stella Aramu sarà assente per squalifica, in attacco vicino al bomber di categoria Forte ci sarà il neo acquisto Okereke, finora fiore all’occhiello della campagna acquisti del club veneto. In difesa a guidare il reparto ci sarà Caldara, pronto a rilanciarsi in questa nuova piazza.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnjgoi, Peretz, Heymans; Sigurdsson; Forte, Okereke. All. Zanetti.

LA STELLA = Ha debuttato in Serie A con la maglia dell’Inter nel lontano 2012 e dopo aver girato tutte le categorie finalmente, a 28 anni, Francesco Forte ha la sua grande occasione. Bomber di razza, bravo a segnare in tutti i modi, il calciatore è pronto a rilanciarsi!

I PRECEDENTI = Napoli-Venezia, i precedenti in serie A sono nettamente a favore degli azzurri che in totale, in 14 gare giocate, conducono con 5 vittorie, mentre 7 sono i pareggi e infine sono solo due le vittorie lagunari. Squadra veneta che mai ha espugnato Napoli tra A e B.

LE DICHIARAZIONI = In vista dell’esordio in Serie A Paolo Zanetti ha parlato cosi al sito ufficiale del club veneto:

“Direi carico. Normale essere emozionati, come lo siamo tutti nell’ambiente, perchè la serie A è un sogno che sta diventando concreto. Ma l’emozione bisogna tenerla lontana, perché sappiamo che ogni partita sarà difficile. L’esordio non sarà dei più semplici: al San Paolo ci presenteremo con 7-8 giocatori non disponibili. Siamo un cantiere aperto”.

LA TERNA ARBITRALE =

Napoli–Venezia

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Imperiale – Bercigli

IV: Cosso

VAR: Di Paolo

AVAR: Peretti

A cura di Mario Tramo