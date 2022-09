Dal Kosovo – Nessuna lesione per Rrahmani: il centrale non salterà nessuna gara

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, al termine del match vinto contro il Milan ha accusato un risentimento muscolare, ma è partito ugualmente per rispettare gli impegni con il Kosovo, nazionale di cui è il capitano. Secondo il quotidiano kosovaro Nacionale, dunque, il difensore del Napoli soffre di un lieve stiramento ai legamenti della gamba, ma sono state escluse lesioni. Il difensore azzurro, quindi, resta in dubbio per Irlanda del Nord-Kosovo, ma è rimasto nel ritiro della nazionale. Il quotidiano kosovaro sostiene che le condizioni di Rrahmani non siano comunque gravi e che il centrale non salterà nessuna gara col Napoli al rientro dopo la sosta.