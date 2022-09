Maradona Jr: “Non farò mai nessuna azione legale contro il Calcio Napoli”

Diego Armando Maradona Jr. è intervenuto a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ciò che dico è la posizione congiunta di tutti gli eredi di Diego Armando Maradona: la verità è nella delibera del tribunale di Napoli, in maniera molto chiara. Sono frasi in italiano che non lasciano spazio ad altre interpretazioni: noi siamo molto felici, abbiamo avuto modo di parlare con mia sorella e sono qui con il mio avvocato argentino. Il pullman del Napoli con l’immagine di Maradona? Non firmerò nulla contro la SSC Napoli, se la maggioranza dei miei fratelli deciderà in tal senso io dovrò accodarmi ma non voglio fare nulla contro il Calcio Napoli: in base a ciò che sto dicendo, avvisai il Napoli che stavano facendo un errore, nessuno mi ascoltò. Un accordo con Ceci? Non siamo disponibili, è molto semplice. Qualcuno sta facendo passare il messaggio che noi eredi siamo contro il Napoli: non è vero. Lo devo specificare perchè vado allo stadio con mio figlio piccolo, e non voglio che senta stupidaggini”.