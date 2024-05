De Laurentiis ricorda: “Siamo stabilmente tra i primi 20 club in Europa. Ai tifosi non basta, se arrivi secondo sei un cretino…”

Prima dell’anteprima del film ‘Sarò con te’ il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Ecco nello specifico le sue parole:

“Siamo stabilmente tra i 20 club più importanti d’Europa. Questo a molti tifosi non basta ed a me dispiace. Per poter fare calcio, come dicevo da quando sono arrivato, bisogna essere aziendalisti, anche il tifoso, come lo sono diventati anche la maggior parte degli allenatori”. Il patron ha poi proseguito: Non bisogna storcere il naso su certe situazioni, perché se fatturi un terzo o un quarto di altri… A Manchester c’è anche lo United, sapete che non vince da una vita? Lo stadio è esaurito da anni, non si trova un biglietto ed è il club che fattura di più al mondo, il più ricco. Pensate che strano. Qui se arrivi secondo sei un cretino, più in basso è un fallimento”.