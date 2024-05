GdS – Napoli, idea di scambio con la Lazio per il post Zielinski

Il Napoli è al lavoro in ottima mercato. Tra i primi obiettivi ci sarebbe un eventuale sostituto di Piotr Zielinski. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Per questo Aurelio De Laurentiis continua a pensare a Georgiy Sudakov, 21 enne stellina dello Shakhtar che però costa almeno 50 milioni. Perciò da qualche settimana, è tornato prepotentemente in cima alla lista dei desideri azzurri Luis Alberto, in rotta con la Lazio e desideroso di una nuova avvincente avventura (…) Lo spagnolo ha rinnovato da poco e per Lotito è un asset troppo importante anche da piazzare sul mercato, per una plusvalenza e per avere liquidità per la prossima campagna acquisti. Ma il presidente della Lazio ha anche un desiderio per l’attacco della prossima stagione: Giovanni Simeone. Ecco, il Cholito è in uscita dal Napoli e chissà che i mal di pancia di Luis Alberto, uniti al bisogno del Napoli, non possano far incrociare i destini dei due. Ipotesi di lavoro da non trascurare, anche se al momento le cose viaggiano su binari separati. Luis Alberto, però, è da tempo un pallino del Napoli e mai come stavolta l’infatuazione potrebbe trasformarsi in trattativa vera e propria”