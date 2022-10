Dionisi: “Bisogna essere onesti, il Napoli ha meritato di vincere”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“C’è rammarico ma bisogna essere onesti, il Napoli ha meritato di vincere, il peccato è non aver concretizzato qualche occasione per restare in partita. A livello difensivo non siamo stati bravi nell’interpretazione di questa squadra come potevamo essere. Il Napoli in questo momento sembra quasi imbattibile, merita di essere dov’è ma il campionato è ancora lungo. Si cerca di essere equilibrati, a volte non ci si riesce, per esempio oggi mi sono arrabbiato perchè potevamo finire la partita in undici. Abbiamo preso Thorstvedt perchè è un giocatore con caratteristiche uniche nel nostro campionato, dobbiamo dargli un po’ di tempo, è stato catapultato dal Belgio in Italia. Cambio di fascia di Laurientè? Ha fatto bene nel primo tempo, l’ho cambiato perchè in questo momento non abbiamo esterni destri d’attacco, Berardi e Defrel sono entrambi fermi. Se avessimo difeso meglio, non avremmo sofferto la posizione di Mario Rui come è capitato a noi. Abbiamo difeso male, concesso il due contro uno, se perdiamo un duello individuale contro il Napoli non mi arrabbio, se non difendiamo di squadra mi arrabbio”

A cura di Ciro Troise