Emerson Palmieri, l’agente: “Si parla tanto dell’interesse del Napoli, forte legame con Insigne”

Tra i profili maggiormente attenzionati dal Napoli per il futuro c’è quello di Emerson Palmieri, in realtà accostato al club azzurro da diverso tempo. Di un suo possibile ritorno in Serie A e, nello specifico, di un approdo all’ombra del Vesuvio, ne ha parlato il suo agente Fernando Malta, che a “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo ha spiegato: “Ritorno in Italia? Se le condizioni fossero ideali, sarebbe contentissimo di tornare, ma non chiudiamo le porte a eventuali soluzioni in giro per l’Europa. L’interesse del Napoli? Se ne parla tanto, soprattutto perché è forte il legame, non solo calcistico, con Insigne, suo compagno di Nazionale“.

Malta ha, però, specificato che il futuro dell’italo-brasiliano verrà trattato dopo l’Europeo: “Emerson è sempre stato accostato ai top club italiani, ora sta festeggiando la vittoria della Champions, poi si concentrerà sugli Europei e successivamente si valuterà il suo futuro. Dobbiamo capire che tipo di ruolo gli verrà dato da Tuchel, con cui il rapporto è sempre stato franco“.