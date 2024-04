Il futuro di Victor Osimhen è lontano da Napoli e in casa Napoli si pensa al sostituto.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il nome in pole per sostituirlo è Jonathan David, calciatore per costi più rispecchia le idee di De Laurentiis.

David ha il contratto in scadenza nel 2025, ma come sottolinea la rosea bisogna fare presto per evitare assalti esteri. Difficili le piste Zirkzee e Gimenez, entrambi piuttosto costosi.