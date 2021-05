Gazzetta – Europei, Insigne e Di Lorenzo sicuri della loro convocazione: dubbi per Meret

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazioni sulle convocazioni del ct Mancini in vista dell’Europeo in programma quest’estate. Tra i tanti nomi spiccano quelli degli azzurri Insigne e Di Lorenzo. In porta gli unici due sicuri al momento sono Donnarumma e Sirigu come vice dell’estremo difensore rossonero. Poi Meret, Cragno e Gollini, non sempre perfetto in questa stagione, si giocano il posto come terzo portiere. In difesa Florenzi, Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Chiellini, Bastoni, Spinazzola e Emerson sembrano certi della loro convocazione. In attacco sette sono già pronti con le valigie in mano: Chiesa,Berardi, Immobile, Insigne, Belotti, Kean e Pellegrini. Difficile la presenza di Politano, autore di un ottima stagione con il Napoli.