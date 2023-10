GdS – Milan, Milan, Jovic e Okafor: Loftus-Cheek verso il recupero

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan in vista della gara contro il Napoli: “Oggi pomeriggio Pioli e i suoi si ritroveranno a Milanello per il primo vero allenamento in vista della trasferta di domenica sera a Napoli: se il recupero di Okafor e Jovic è possibile, la situazione di Ruben Loftus-Cheek merita un discorso a parte. L’inglese, fermo da Milan-Lazio del 30 settembre, soffre di una infiammazione alla regione pubo-adduttoria e le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente: se non sentirà fastidio alla zona infiammata, il giocatore tornerà a disposizione”.