GdS – Napoli-Liverpool, probabili formazioni: Spalletti ha due dubbi

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle probabili formazioni di Napoli e Liverpool che scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona: “Negli azzurri sono due i dubbi di formazione. Spalletti deve decidere tra Politano-Lozano e Osimhen-Raspadori. Sono favoriti Politano e Osimhen per giocare dal primo minuto anche se sarà decisiva la rifinitura di questa mattina. Per il resto confermato il modulo 4-3-3 con Zielinski, Lobotka e Anguissa in mediana mentre in difesa, davanti a Meret, ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Klopp deve decidere invece tra Robertson-Tsimikas e Firmino-Nunez. In entrambi i casi dovrebbero spuntarla i primi nomi ovvero Robertson e Firmino”.