GdS – Osimhen salterà il Legia Varsavia: è in forte dubbio anche per il Verona

Victor Osimhen ha saltato la partita contro la Salernitana a causa di un infortunio al polpaccio. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola prova a fare una previsione sul suo rientro. Secondo il quotidiano sportivo si tratta di una contrattura al gastrocnemio destro. Un muscolo del polpaccio, uno dei cosiddetti gemelli. Non è un problema serio, ma per il rientro potrebbero servire una decina di giorni. Per questo motivo, dopo aver saltato la partita a Salerno, l’attaccante non partirà per la trasferta in Polonia di Europa League contro il Legia. Purtroppo resta in forte dubbio anche per la gara di domenica prossima al Maradona contro il Verona, che si giocherà alle 18. Spalletti dovrà trovare altre soluzioni in attesa di ritrovare il suo bomber.