Gevi Napoli Basket, Buscaglia: “Vogliamo chiudere il campionato nel migliore dei modi”

Domani al PalaBarbuto la Gevi Napoli Basket ospiterà Pesaro per l’ultima grinta di Serie A basket.

Solo i marchigiani giocheranno con un obiettivo serio, la qualificazione ai Playoff. La Gevi, ormai salva, vuole però concludere il campionato al meglio. Ecco le parole di coach Buscaglia:

“E’ l’ultima partita in casa, davanti al nostro pubblico che ci ha sempre dato spinta e forza, standoci sempre vicino. Vogliamo vincere per migliorare la nostra posizione, per chiudere nel migliore dei modi il campionato, per dare continuità dopo aver raggiunto la salvezza. Sono sicuro che daremo il massimo. Giochiamo contro una squadra che ha lavorato davvero bene in questo campionato. Pesaro ha dimostrato quadratura, crescendo nei singoli e nel sistema di gioco. Servirà grande attenzione, cura e presenza sia mentale che tecnica”.