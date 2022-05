“Arrivavamo da 6 risultati utili, anche oggi ci tenevamo tantissimo a vincere, abbiamo cercato di fare tutto il possibile ma abbiamo affrontato una squadra con valori importanti. Siamo sempre stati in partita, abbiamo creato occasioni, nel primo tempo non abbiamo concesso quasi nulla al Napoli, che è una squadra che crea sempre e segna. Nel secondo tempo sono riusciti a fare meglio e noi forse siamo calati fisicamente, poi loro hanno molti giocatori che possono fare la differenza e si è visto in certe occasioni, perechè la partita è stata tosta da entrambe le parti ed alla fine ha deciso un episodio che l’ha cambiata. Peccato per il gol perchè sul tiro c’ero, non era un tiro angolato ma la deviazione mi ha spiazzato. Dispiace perchè ci tenevamo tantissimo ad ottenere almeno un punto ed a continuare il percorso per affrontare altre partite senza essere sconfitti”.