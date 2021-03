Hakimi, l’agente: “Futuro a Napoli? Perché no, in azzurro ha giocato il migliore”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato Alejandro Camano, agente di Borja Majoral e Hakimi. Ecco le sue parole:

Borja Mayoral titolare contro il Napoli? E’ molto felice di giocare nella Roma, per Fonseca è molto importante avere due centravanti come Borja e Dzeko. La concorrenza lo stimola, non so se giocherà in Europa League o contro gli azzurri.

Il Napoli voleva Borja? Si, il Napoli è una squadra che vede il calcio di tutto il mondo, e molto attenta ai calciatori di prospettive. Avevo parlato col Napoli di Borja tre anni fa, ma non tutti i giocatori possono arrivare alla stessa squadra. Per qualsiasi calciatore dei maggiori paesi europei è molto importante giocare nel campionato italiano.

Hakimi come si trova con Conte? Conte è un grande allenatore e ha allenato squadre importanti, il suo modo di giocare piace molto ad Hakimi. Sta apprendendo molto dal tecnico dell’Inter, è giovane e sicuramente dopo questa esperienza sarà un giocatore migliore. Credo che con Conte l’Inter potrà vincere il campionato.

Hakimi a Napoli? Perché no. Il Napoli per me come tutti gli argentini è la squadra del cuore. Ci ha giocato il più grande di tutti e quindi non escludiamo niente per il futuro“