Hamšík, l’agente: “Dirigente del Napoli? Molto legato alla città ma non pensa ancora al post-carriera”

Il legame tra Marek Hamšík e Napoli, calcisticamente e non, è da sempre stato di quelli profondi, degni delle più belle storie d’amore. Proprio per questo motivo più volte il suo nome è stato accostato a un possibile ritorno da giocatore o da dirigente, quando appenderà gli scarpini al chiodo.

La questione di un ruolo dirigenziale in azzurro si è espresso un membro dell’entourage del centrocampista slovacco, Martin Petras, che a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli ha spiegato: “Hamsik dirigente del Napoli? Non sta ancora pensando al post-carriera − ha dichiarato l’agente −, non giocherà altri 4-5 anni bensì un altro paio, non è uno di quelli che vuole smettere invecchiando troppo. Poi penserà dopo a cosa vorrà fare, entrare nel Napoli non dipenderà esclusivamente da lui.

Marek è molto legato alla città − ha aggiunto −, in qualche maniera ci tornerà ma solo lui saprà se in un ruolo legato al calcio oppure no. È un legame che non finirà mai. La casa a Castel Volturno? È sua, non ha mai voluto venderla: la settimana scorsa c’è stato suo padre Richard, quando viene a Napoli alloggerà sempre lì” ha concluso Petras.