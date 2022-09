Il CorSera sul Napoli: “Una vittoria con i Rangers metterebbe un’ipoteca sul passaggio del turno”

Il Corriere della Sera ha presentato il match tra Rangers Glasgow e Napoli di Champions League: “A Glasgow non c’è Osimhen (infortunato) a tagliare la difesa, né il velocista Lozano (indisponibile): il tecnico del Napoli dovrà inventare altro per capitalizzare la vittoria sui Reds della settimana scorsa al Maradona e mettere così una seria ipoteca sulla qualificazione nel girone di Champions League. Intanto, Spalletti si gode il momento e tira fuori una nuova metafora. «Mi sento come nel giorno della vigilia di Natale, curioso di aprire i regali». I Rangers non sono irresistibili, reduci da due sconfitte (Celtic in campionato e Ajax in Champions), hanno però voglia di riscatto e l’elettricità dell’Ibrox Stadium può rappresentare una spinta in più. Il Napoli è alla prima delle due gare di fuoco di questa settimana (domenica a San Siro con il Milan e Spalletti, squalificato, dovrà vedersela dalla tribuna) non può concedersi cali di tensione”.