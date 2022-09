La Repubblica ha riportato le parole di Antonio Careca durante il ricevimento del premio “Malafemmina” in onore di Totò: “Sono emozionatissimo di riabbracciare Napoli, è ancora più bella di come la ricordavo. Ho tantissime richieste di interviste su Diego, ma spesso declino. E poi sono in città per il Premio e per Totò. Gli anni con Diego e il Napoli, comunque, sono il momento più bello della mia carriera. Porto Napoli e i napoletani nel cuore, mi sento napoletano, è amore eterno”.