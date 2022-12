Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe deciso di non puntare su Walid Cheddira, attaccante del Bari, perchè il marocchino, almeno per il momento, non risponde alle necessità di Luciano Spalletti. Diego Demme, inoltre, dovrebbe restare in azzurro fino al termine della stagione, mentre Giuseppe Ambrosino, attaccante dei partenopei rientrato dal prestito al Como in Serie B potrebbe trovare una nuova squadra.