Il Mattino – Juventus-Napoli, Sky e le altre emittenti aspettano l’esito del ricorso: sperano di trasmettere il big match seguito in tutto il mondo

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla possibilità di rigiocare Juventus-Napoli attraverso il ricorso in appello. In questa eventualità ci spererebbero anche le tv. Dal quotidiano si legge: “Da questo punto di vista anche le emittenti televisive detentrici dei diritti del campionato e del big match originariamente in programma per la terza giornata del campionato 2020-21, avrebbero tutto l’interesse a una versione 2.0 della sfida. Tra queste non può che esserci ovviamente anche Sky Sport. Il broadcaster che detiene gran parte dei diritti del campionato aveva scelto Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre come uno dei big match stagionali da poter opzionare rispetto a Dazn (la app detentrice della restante parte dei diritti della serie A).

E a questo punto risulta del tutto logico immaginare come per Sky possa diventare particolarmente utile la ripetizione della partita attualmente saltata. E quindi, come tutti i tanti appassionati di calcio in tutta Italia, attende di sapere se Juventus-Napoli si rigiocherà. A proposito di diritti tv e di copertura che avrebbe dovuto avere il big match dello scorso 4 ottobre, c’è da prendere in considerazione le ripercussioni sul resto del mondo. Juventus-Napoli sarebbe stata seguita in tutto il pianeta con i cinque continenti collegati.”