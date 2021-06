Il Mattino – Napoli, l’Az chiede troppo per Koopmeiners: Atalanta in vantaggio sull’olandese

Dopo l’addio di Bakayoko, Il Napoli è alla ricerca di un degno sostituto. Il profilo giusto poteva rappresentare il giovane in forza all’Az Alkmaar, Teun Koopmeiners. Il 23enne già nel giro della nazionale olandese, e capitano del suo club, ha valutazione alta e la società chiede non meno di 20 milioni per assicurarsi le sue prestazioni. Una cifra troppo importante per il Napoli in questo momento, che rischia di defilarsi dalla trattativa. Ciò può favorire sempre più favore l’Atalanta, che segue da tempo il giocatore e con l’accesso alla Champions può mettere sul piatto una nota positiva in più nella trattativa. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.