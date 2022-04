Il Mattino – Npoli-Fiorentina, già venduti oltre 40.000 biglietti: si va verso il sold-out

I biglietti per lo stadio Diego Armando Maradona sono quasi finiti. Sono già stati venduti, infatti, più di 40mila tagliandi per la sfida di domenica e l’obiettivo è quello di arrivare a 50mila, come riporta Il Mattino: “Già oltre 40mila i biglietti venduti per il match di domenica contro la Fiorentina, il primo a capienza piena (54mila spettatori) al Maradona. Distinti praticamente esauriti, restano pochissimi tagliandi del settore inferiore, terminate anche le curve superiori. Contro la Fiorentina il colpo d’occhio sarà bellissimo: visti i dati della prevendita a metà settimana, domenica si potrebbe toccare quota 50mila”.