Tuttosport, in vista del match tra Napoli e Fiorentina, analizza la situazione in casa viola: “Torreira è squalificato (toccherà ad Amrabat che ha appena iniziato il Ramadan) e Bonaventura lavora ancora a parte per il problema al ginocchio di cui soffre da qualche settimana. Sempre in dubbio pure l’acciaccato Odriozola. Il tecnico viola spera di recuperare Piatek, in panchina con l’Empoli per i postumi di una ferita subita in nazionale”.