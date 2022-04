Il Mattino – Nuovo fair play UEFA: il Napoli deve tagliare il 44% del monte ingaggi

Il Mattino fa un po’ i conti in vista delle nuove regole sul Fair Play finanziario dell’UEFA. Il Napoli, ad esempio, si troverebbe a dover tagliare il 44% del suo monte ingaggi per rientrare nei nuovi parametri, in quanto il rapporto tra costo della rosa e ricavi non deve superare il 70%.

Attualmente il Napoli ha il 114% di rapporto. In Italia la Roma è quella messa peggio con il 135%, seguita proprio da Napoli e Lazio con 114% e 112%. Quarta l’Inter con 109%, mentre Milan e Juve lo hanno sotto il 100%, ma comunque sopra la soglia del 70%.