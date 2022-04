Il Napoli si sta muovendo sul settore giovanile per la squadra Under 18 che dovrà allestire, obbligatoriamente, qualora la Primavera di Frustalupi dovesse salvarsi. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da IamNaples.it, il club partenopeo ha acquistato dalla scuola calcio Capua il portiere rumeno Raul Ionut Coprean. Il classe 2005 lavorerà con l’Under 17 e con la Primavera in questo finale di stagione e sarà, quindi, uno dei rinforzi dalla possibile squadra Under 18.