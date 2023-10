Il Mattino si è soffermato su Rudi Garcia, allenatore del Napoli, e su come abbia reagito alle voci su un suo eventuale esonero: “Garcia ha adesso De Laurentiis come tutor, cosa che per uno come lui non è semplice da accettare. Ha accettato di andare avanti nonostante i contatti con Conte. Ma è una fiducia non a tempo indeterminato. Su questo, non c’è bisogno di rassicurazioni. Garcia è uomo di mondo e di calcio”.