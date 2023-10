Repubblica, Corbo: “Napoli? Qualche sbavatura nella costruzione della rosa, ma è da 4° posto”

Antonio Corbo, giornalista, ha analizzato la struttura della rosa del Napoli nel suo editoriale per La Repubblica: “Questa è una squadra con qualche vizio di struttura, disegnata male in estate. Manca un mediano incontrista, poi c’è Demme ma non è visto come ricambio naturale a Lobotka, genio sottovalutato all’inizio. Era stato l’anno scorso uno dei migliori play europei del 4-3-3. Non c’è il sostituto di Politano e si fa poco per adattare Lindstrom tornante, che invece si aggiunge ad un pacchetto di sottopunte, da Zielinski ad Elmas a Gaetano. Prima che scada la sfiducia a tempo, Garcia provi finalmente a conoscere il Napoli. Questo Napoli vale la qualificazione Champions anche se gioca bendato. Gli basta farlo correre, indovinare ruoli e cambi, non cadere nel falso 9 di Ancelotti e reagire al sovraritmo fiorentino”.